        Haberler Gündem Yaralı tilkiyi yalnız bırakmadılar

        Yaralı tilkiyi yalnız bırakmadılar

        Bartın'da otomobiliyle seyir halindeki sürücü, aniden yola atlayan tilkiye çarptı. Sürücü ve arkadaşı, telefonla ulaştıkları doğa koruma ekipleri gelene kadar yaralı tilkinin başından ayrılmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 23:51 Güncelleme: 17.10.2025 - 00:38
        Yaralı tilkiyi yalnız bırakmadılar
        Bartın'ın Ulus ilçesi istikametine otomobili ile seyir eden Baran Uğur, Muratbey Köyü mevkisinde aniden önüne atlayan tilkiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan tilki, sürünerek ormanlık alana kaçarken, sürücü Baran Uğur ve yanındaki arkadaşı Ayberk Güngördü, kazanın ardından 112 ihbar hattını arayarak, çarptıkları tilkinin yaralı olduğunu söyledi.

        Ekiplerden yardım isteyen gençler, ormanlık alandaki bir ağacın altına sinen yaralı hayvanın sağlık durumunu kontrol ederek, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin gelmesini bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplere yaralı hayvanın da yerini gösterdi. Gelen ekipler ise hayvanı kısa sürede yakalayarak kafese aldı.

        REKLAM

        Ekipler, kazayı yapan gençlere ihbar nedeniyle teşekkür etti. Ekiplere hayvanı sağsalim teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten gençler ise hayvanın yeniden sağlığına kavuşmasını diledi. Gençlerle vedalaşan ekipler, hayvanın tedavi edilebilmesi amacıyla hızla olay yerinden ayrıldı. Öte yandan tilkiye çarpan araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

