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İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim M.'ye hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan İbrahim M., ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan İbrahim M. ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.