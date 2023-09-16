Sağlık ekipleri yaralıya, kaza sırasında tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale etti
Antalya'da bir trafik kazasında dikkat çeken bir müdahale gerçekleşti. Olayda bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkasında oturan bir genç park halindeki bir aracın tavanına düştü. Yaralıya ilk olarak düştüğü aracın üzerindeyken müdahale edildi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Can Kabak (18) ile arkasındaki İbrahim M.(17), yaralandı.
DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri Mutlu´ya, kaza sırasında savrulup tavanın düştüğü park halindeki hafif ticari aracın üzerinde yaptı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2287 ile 2290 sokaklarının kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Zafer Köstendiller'in (33) kullandığı otomobil ile Mustafa Can Kabak'ın (18) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Can Kabak yere düşerken, arkasındaki İbrahim M. ise hafif ticari aracın tavanına uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, İbrahim M.'ye hafif ticari aracın üzerinde müdahale etti. Müdahalenin ardından sedyeye alınan İbrahim M., ekipler tarafından indirilip, ambulnasa götürüldü. Hastaneye kaldırılan İbrahim M. ve Kabak'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
"2 DAKİKALIĞINA VERMİŞTİM"
Kazayı haber alıp gelen ve ismi öğrenilemeyen motosikletin sahibi gözyaşı dökerek yere çöktü. Motosiklet sahibi, "2 dakikalığına vermiştim. Eve gidip geleceğini söylemişti" dedi.