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        Haberler Yaşam Yaratıcılık konusunda kimse onların eline su bile dökemez! İşte en yaratıcı çözümler

        Yaratıcılık konusunda kimse onların eline su bile dökemez! İşte en yaratıcı çözümler

        Bazı insanların sorunları çözme şekli alışıldık kalıpların dışında çıkmaktan geçer. Herkesin etrafında muhakkak yaratıcılığı ile ünlü bir vardır ve her seferinde bizi şaşırtırlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:14
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        "Kızım bir dahi."

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        "Kuzenlerim banyo sırasında köpeği hareketsiz tutmak için fıstık ezmesi kullanıyor."

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        "İş arkadaşımın başkalarının onun sütünü kullanmasını engelleme fikri."

        4

        "Eşim yatağa gittikten sonra gizlice kek almaya gittim ve onları bu halde buldum."

        5

        "Çocuğum bir dahi olabilir. Şimdi de ben bir tane istiyorum."

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        "Otel odamın banyosunda üzerinize suç sıçramadan suyu kontrol edebileceğiniz bir delik var. Zekice!"

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        "Babamın göz ameliyatından sonra kullandığı ev yapımı iPad tutucusu".

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        "Arkadaşım bir dahidir."

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        "Yerel marketim bu tatilde soda kutusu sergisiyle yaratıcılığını ortaya koydu."

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        "Oğluma banyoya girmesini ve ıslanacağı için iPad kullanmamasını söyledim."

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        "Tembel mi yoksa dahi mi? Kız kardeşim yatağa girmeden önce ışığını kapatmak zorunda kalmaktan hoşlanmadığı için bu mekanizmayı icat etti."

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        "Saçlarımın lavabomu tıkamasını önlemek için şu anda sakalımı bu şekilde kesiyorum. Ben ya bir aptalım ya da bir dahiyim."

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        "Arabaya servisindeki adam para üstümü bana bu şekilde verdi. Dahice çünkü her zaman paraları düşürürüm."

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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