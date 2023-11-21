Yaratıcılık konusunda kimse onların eline su bile dökemez! İşte en yaratıcı çözümler

"Tembel mi yoksa dahi mi? Kız kardeşim yatağa girmeden önce ışığını kapatmak zorunda kalmaktan hoşlanmadığı için bu mekanizmayı icat etti."

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"Saçlarımın lavabomu tıkamasını önlemek için şu anda sakalımı bu şekilde kesiyorum. Ben ya bir aptalım ya da bir dahiyim."