Yaren 8 aylık hamile ve 17 yaşındaydı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 8 aylık hamile olan 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, eşiyle konuştuğu sırada duyulan silah sesinin ardından evde, hayatını kaybetmiş biçimde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, ilçenin Yeşilburç Mahallesi'nde 17 Haziran'da eşiyle telefonda konuştuğu sırada silah sesi duyuldu.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'daki habere göre itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren ekipler, yaptığı kontrollerde Erkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÇOCUK ANNE YAREN, 8 AYLIK HAMİLEYDİ
Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Yaren'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.