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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaren Erkaplan 8 aylık hamile ve 17 yaşındaydı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Yaren 8 aylık hamile ve 17 yaşındaydı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 8 aylık hamile olan 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, eşiyle konuştuğu sırada duyulan silah sesinin ardından evde, hayatını kaybetmiş biçimde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:41
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        Yaren 8 aylık hamile ve 17 yaşındaydı
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        Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Yaren Erkaplan, ilçenin Yeşilburç Mahallesi'nde 17 Haziran'da eşiyle telefonda konuştuğu sırada silah sesi duyuldu.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre itfaiye ekipleri eşliğinde eve giren ekipler, yaptığı kontrollerde Erkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÇOCUK ANNE YAREN, 8 AYLIK HAMİLEYDİ

        Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Yaren'in 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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