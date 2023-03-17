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Yaren leylek 12. yılda da göçüp geldi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren leylek 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç Leylek Köyü'ndeki Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına kondu

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AA

  • Bursa'nın Karacabey ilçesinde Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi Yaren leylek, 12'nci yılında da gelerek kendisini bekleyenlerin gözlerini yollarda bırakmadı.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    AA'nın haberine göre önceki yıllarda mahalleye ulaşıp göl manzaralı yuvasına konduğu tarihlerin üzerinden yaklaşık 20 gün geçtiği için kendisini bekleyenleri endişelendiren Yaren ile eşi Nazlı'nın gelişi, sevenlerini mutlu etti.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesi ile tanınan Yaren leylek, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaşarak Yılmaz'ın kayığına kondu.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Kayığında Yaren'le geleneksel pozunu veren Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Ayın 6'sından 15'ine kadar öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim. 
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Şükürler olsun geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra döndü. Tüm sevenlerimizi köyümüze bekliyoruz. Ben ve köylüm çok memnun olduk Yaren'in gelişine. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim" ifadesini kullandı.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş de geçen yıl Yaren geldiğinde havanın karlı olduğunu dile getirdi.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Kar ile karşılaşmamak için geciktiğini düşündüklerini aktaran Tüydeş, "Yaşı da var, ondan da korktuk artık gelememe ihtimali de var. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Neyse ki geldi. 
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Bunca sıkıntılı, üzücü gündem arasında Yaren leylek umutla bekleyişin sembolü olmuştu ve sonunda hikaye bu yıl da gerçek oldu. Tüyü kadar ömrü olsun" değerlendirmesinde bulundu.

     
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek yerleşim bölgesi olan Eskikaraağaç, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde bulunuyor. Mahalle aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    12 yıl önce Uluabat Gölü'nde balık tutarken kayığına konan ve daha sonra Yaren adı verilen leylekle dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu hikaye, Alper Tüydeş'in fotoğraflarını paylaşmasıyla uluslararası bir üne kavuştu.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Eskikaraağaç'ta ilkbaharda Yaren leyleğin gelişiyle turizm hareketliliği de yaşanıyor.
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

    Karacabey Belediyesince kurulan kamera sayesinde Yarenleylek.com veya Youtube üzerinden kullanıcılar Yaren'in yuvasını izleyebiliyor.

     
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!
  • Yaren leylek verdiği sözü tuttu... 12. kez Adem amcaya kavuştu!

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