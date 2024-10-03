Yargı atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararına göre, boş bulunan Danıştay üyeliklerine Ankara BİM Daire Başkanı Cengiz Aydemir, İstanbul BİM Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz ve Danıştay Tetkik Hakimi Burakhan Melikoğlu seçildi.

Ayrıca Yargıtay Birinci Başkanlığının 16 Yargıtay üyeliği kadrosunun boşaldığını bildiren yazısı gereğince 8 üye ataması yapıldı. Buna göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul BAM Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak, İstanbul Anadolu ACM Başkanı Cengiz Doğan ve HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala’nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verildi.