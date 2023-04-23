Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

Kanal D'nin yeni sezonuyla da hatırı sayılır bir ilgi gören dizisi Yargı'nın yeni bölümü sosyal medyada gündem olmuş durumda. Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı ve Pazar günleri ekranlara gelen dizinin 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışında olup olmadığı ve ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detayları bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    Yargı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak 62. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizinin bu akşam olup olmadığı gündem olmuş durumda. İşte, dizinin hayranlarının merakla araşrtırdığı duruma dair bilgiler...
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    YARGI BU AKŞAM VAR MI?

    Sevilen dizi Yargı, bugün Kanal D'nin yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu duruma dair herhangi bir resmi açıklama ise yapılmadı.

    Yargı'nın 62. yeni bölümünün 30 Nisan Pazar günü yayınlanacağı açıklandı.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    23 NİSAM 2023 PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

    14:00 Kraliçe

    16:00 Fırıncının Karısı (Yerli Sinema)

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

    22:45 Bekle Beni Sevgilim (Yerli Sinema)

    01:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

    Başta Ceylin olmak üzere Ilgaz büyük bir özveri sonucunda aklanmıştır. Fakat, Ilgaz’ı haksız yere suçlayanlar durmayacaktır. Şimdi kurduğu oyunları bozulan düşman, artık içeride tutamadıkları daha güçlü bir Ilgaz ile de uğraşmak zorundadır.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    Yekta’nın, Ceylin ve Eren ile yaptığı iş birliği sonucu gözaltına alınan Ömer, kendisini Özcan ve Turgut Ali’nin karşısında bulunur. Şimdi kendini aklama ve savunma sırası ondadır. Yekta’nın cephe değiştirmesi Ömer’in tüm oyununu bozmuş gibidir. Ancak, her zaman olduğu gibi Ömer’in bir çıkış yolu daha vardır..
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    Gençlerin Eyüp’ten, Ömer’e giden yoldaki delili yakalama planı başarılı olsa da Eyüp sırra kadem basmıştır. Gençler bu yüzden kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulurlar. Buradan da yine kendi çabalarıyla kurtulabilecek midir?
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

    Ceylin’e ve ailesine kavuşan Ilgaz’ı, adliye içerisinde de bir savaş beklemektedir. Şimdi geriye en büyük cevapsız soru kalmıştır: Ömer’in arkasındaki güç veya güçler kimdir? Ilgaz canı pahasına bu sorunun peşine düşecek ve bulduğu cevap karşısında hayatının en büyük şokunu yaşayacaktır.
  • Yargı bu akşam var mı, yok mu? 23 Nisan Pazar Kanal D yayın akışı!

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.