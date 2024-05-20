Yargı final mi yapacak, Ilgaz ölecek mi?
Pazar akşamları ekrana gelen dizi Yargı final bölümü ile gündeme geldi. Yargı'nın 19 Mayıs Pazar günü yayınlanan 94. bölümünde Ceylin ve Ilgaz, yeni evlerinin bahçesinde gömülü bulunan cesedin şaşkınlığını yaşamışlardı. Peki, Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı final ne zaman? İşte Yargı dizisi finali hakkında tüm merak edilenler...
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı final tarihi ile gündemdeki yerini aldı. Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizinin final bölümü hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Yargı final bölümü ne zaman yayınlanacak? Yargı finalde neler olacak? İşte detaylar...
YARGI FİNAL NE ZAMAN?
Yargı dizisinin büyük finali 26 Mayıs Pazar günü 95. bölüm ile İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Seyircili gösterimin tüm geliri ise Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.
YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pazar akşamları merak uyandıran hikayesiyle izleyiciyi Kanal D'de ekran başına kilitleyen 'Yargı' dizisi, heyecanı zirveye taşıdı. Ekipler Nevzat'ı yakaladı. Ilgaz yüzerek kurtuldu. Tuğçe ile Efe evlendi. Ceylin ve Ilgaz, Muğla'ya taşındı. Çift yeni taşındıkları evde cesetle karşılaşınca Ceylin, lanetlendiklerini düşünmeye başladı.
EKİPLER PUSU KURDU
Tuğçe babasını arayarak Nevzat'ın takıntı haline gelen bir ritüelinin olduğunu, cenazeleri muhakkak sırayla teslim ettiğini söyledi. Eren evi kontrol ettikten sonra Nevzat'ın tekrar geleceğini anlayarak Oktay'ın cesedini bırakmayı teklif etti. Herkes bu konuda hemfikir oldu. Merdan olayları anlayınca Osman her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Yekta hasta yatağında Ilgaz'ın kaçırıldığını öğrenince yerinde duramadı zor zapt edildi. Yeliz eşini öldürmekten, avukatı da suça yardım ve yataklıktan gözaltına alındı.
ILGAZ KURTARILDI
Kayalıklara sürtünerek ellerini çözen Ilgaz, uzaktan geçen bir yük gemisine bağırarak sesini duyurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ilgaz tek çarenin ufakta gördüğü karaya yüzerek gitmek olduğunu düşünerek kıyafetleri ağırlık yapmasın diye çıkarttıktan sonra kendini denize bıraktı. Ceylin ve Yekta'nın ulaştığı Dilan sayesinde Çınar serbest kaldı. Ceylin, Eren ve İclal tahmin yürüterek gelen sinyaller doğrultusunda ıssız bir adaya bırakılmış olabileceğini düşündü. İclal, 'hayırsız ada' şeklinde bilinen Sivri Ada'nın en uygun yer olduğunu söyledi. Ekipler Sivri Ada'da arama yaparken Ilgaz'ın kanlı iplerini bulduğu an, Ceylin'e de bir telefon geldi. Ilgaz'ın hastanede olduğu öğrenen herkes soluğu yoğun bakım ünitesinde aldı. Ilgaz tedbir amaçlı geceyi hastanede geçirdi.