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Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

Yargı fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her hafta pazar akşamı 20.00'da severlerinin karşısına çıkıyor. Yargı son bölümde; Ceylin kendisini yeni bir açmazda bulur. Dosyayla alakalı olarak ona gelen tehdit telefonu zaten arasının bozuk olduğu Ilgaz ile yeni bir gerilimi doğurur. İşte Yargı 52. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

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  • YARGI FRAGMAN | Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

    Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin izleyicileri Yargı yeni bölüm fragmanını sorgulamaya başladı. İşte Yargı 52. yeni bölüm fragmanı hakkında bilgiler...
  • YARGI FRAGMAN | Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

    YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

    Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.
  • YARGI FRAGMAN | Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

    YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Ceylin kendisini yeni bir açmazda bulur. Dosyayla alakalı olarak ona gelen tehdit telefonu zaten arasının bozuk olduğu Ilgaz ile yeni bir gerilimi doğuracaktır. Bir yanda sevdiği adamı koruma duygusu, diğer bir yanda davada gerçeğe bir an önce ulaşma refleksi onları bir arada tutmaya yetecek midir?

    “Düğün günü ölü bulunan gelin” soruşturmasında Ilgaz ve Eren düğün günü tam olarak ne yaşanmış olduğunun peşindedir. Davada açığa çıkan her gerçek ile birlikte garip ve gizemli ilişkiler ağı ortaya çıkmaktadır.
  • YARGI FRAGMAN | Yargı 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı yeni bölümde neler olacak?

    Yekta Tilmen oğlu Ömer’i daha da yakından tanımaya çalışırken Ömer’in öngörülemez davranışları onu günbegün şaşırtacaktır.

    Merdan’ın yokluğunda Çınar’ı sahip çıkması gereken bir dede mirası beklemektedir.

    Şimdiye kadar mesleği gereği çokça tehdit ile karşılaşmış Ilgaz, adaletten hiçbir şekilde ödün vermeme derdindedir. Fakat Ilgaz dahil, hiç kimse tehdidin boyutunun bu kadar büyük ve ciddi olabileceğini öngörememiştir. Çoğalan tehditler vakanın tüm seyrini değiştirecektir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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