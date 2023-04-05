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Yargı sürelerinin deprem bölgesinde durması kararı, bazı il ve ilçelerde 1 Mayıs'a uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu ve OHAL ilan edilen bölgelerde yargı sürelerinin durması kararı 1 Mayıs'a uzatıldı

Yargı sürelerinin deprem bölgesinde durması kararı, bazı il ve ilçelerde 1 Mayıs'a uzatıldı
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AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlerin süresi, bazı il ve ilçelerde 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, depremden etkilenen bölgedeki bazı il ve ilçeleri kapsayan ve bu yerlerde yargı alanındaki sürelerin 6 Nisan'a kadar durmasını içeren 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman il merkezi ile Çelikhan ve Samsat ilçeleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi, Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ ve Yayladağı ilçeleri, Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yargı sürelerinin durması kararı, 1 Mayıs'a uzatıldı.

Belirtilen yerlerde, 1 Mayıs'a uzatılan durma kararı; dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.

Anılan karar, 6 Şubat itibarıyla yukarıda belirtilen il ve ilçe merkezlerinde ikamet eden gerçek ve tüzel kişiler ile bu yerlerde avukatlık bürosu bulunanlar ve personelini kapsayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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