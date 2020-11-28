Yargıtay'a yeni üye seçimi Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Genel Kurulu'nca Yargıtay'a üye seçimine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre,
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,
- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman,
- Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray,
- Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri Fuzuli Aydoğdu,
- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mehmet Beyhan Seçkin,
- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Canel Rüzgar,
- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli,
- İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı Kemal Güngör,
- Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan,
- Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan
- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Savaş Şahinbay Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.
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