        Yargıtay Başkanlığı kurumsal iletişiminde yeni vizyon: Kurumsal iletişimin güçlendirilmesi

        Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri, kamuoyu ile daha güçlü ve sağlıklı bir bağ kurmasına katkı sağlıyor.

        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.03.2026 - 15:25
        Yargıtay Başkanlığı kurumsal iletişiminde yeni vizyon

        Yargıtay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Doğukan Türkmenoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez tarafından göreve atanmasıyla kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, yüksek mahkemenin faaliyetlerinin doğru ve etkin biçimde kamuoyuna aktarılması ve Yargıtay'ın kurumsal görünürlüğünün artırılması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdi.

        PLANLI VE SİSTEMETİK İLETİŞİM MODELİ

        Türkmenoğlu'nun koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Yargıtay'ın basın bilgilendirme süreçleri yeniden yapılandırılırken, kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarında daha planlı ve sistematik bir iletişim modeli oluşturuldu. Özellikle kurumsal etkinliklerin duyurulması, basınla ilişkilerin güçlendirilmesi ve dijital mecralarda kurumsal anlatım dilinin geliştirilmesi alanlarında önemli adımlar atıldı.

        Yargıtay'da gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası toplantılar, eğitim programları ve çeşitli kurumsal faaliyetlerin kamuoyuna doğru, hızlı ve etkin bir şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar sayesinde kurumun görünürlüğünün önemli ölçüde arttığı ifade ediliyor.

        KURUMSA HAFIZA VE TARİHİ BİRİKİMİNİ GÜÇLENDİRME PROJELERİ

        Türkmenoğlu'nun öncülük ettiği çalışmalar yalnızca basın faaliyetleriyle sınırlı kalmıyor. Yargıtay'ın kurumsal hafızasını ve tarihî birikimini güçlendirmeye yönelik projeleri de kapsıyor. Kurumun tarihî mirasının gelecek nesillere aktarılmasına yönelik tanıtım ve içerik çalışmaları da bu kapsamda yürütülüyor.

        Yargıtay çevrelerinde, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yürütülen bu çalışmaların yüksek yargının kamuoyu ile kurduğu iletişimi daha güçlü bir zemine taşıyor. Kurum faaliyetlerinin toplum tarafından daha yakından takip edilmesine katkı sağladığı değerlendiriliyor.

        Kurumsal iletişim alanında atılan bu adımların, Yargıtay'ın şeffaflık, kurumsal saygınlık ve kamuoyuyla sağlıklı iletişim anlayışını güçlendirerek önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.

