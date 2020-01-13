Şiddet sarmalında bir vahşet daha!

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 23 Mart 2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılacak. Yargıtay Başkanı Cirit’in emekli olmasına kısa süre kaldığı için Yargıtay koridorlarında da hareketlilik başladı.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Yargıtay Başkanlığı’na kimlerin aday olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. Adaylığını açıklayan ilk isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca oldu. Akarca’nın ardından adaylığını açıklayan bir diğer isim de Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu oldu.

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan Yargıtay Başkanlık Divanı’nda, Yargıtay Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Akarca ve Uğurlu’nun yanı sıra yeni adayların da çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.

Yargıtay Başkanı Cirit’in görev süresi 10 Şubat tarihinde sona erecek. Seçimlerin ne zaman yapılacağı ve başka adayların da çıkıp çıkmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BAŞSAVCILIK İÇİN RAKİP OLMUŞLARDI

Yargıtay Başkanlığı’na aday olduklarını açıklayan Mehmet Akarca ve Hüsnü Uğurlu 2015 yılında yapılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerinde de rakip olmuştu. 28 Nisan 2015 yılında Yargıtay Genel Kurulu tarafından yapılan seçimlerde Mehmet Akarca 170 oy, Hüsnü Uğurlu ise 38 oy almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, en yüksek oyu alan Mehmet Akarca’yı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na seçmişti.