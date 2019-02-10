Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit 10 Şubat 2015'te seçilmişti. 4 yıllık görev süresi bugün sona erdi. Yargıtay Büyük Genel Kurulu, yeni başkanı seçmek için yarın toplanacak. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Genel Kurul’da yeni başkanı belirlemek için oy kullanılacak. Yargıtay'da halen 400 üye bulunuyor. Başkan seçilmek için bu üyelerin salt çoğunluğunun yani 201'inin oyunun alınması gerekiyor.

CİRİT TEK ADAY

Mevcut Başkanı Cirit yeniden aday. Şu ana kadar Cirit'in karşısına çıkan olmadı. Kulislerde seçimlere ikinci bir adayın girmeyeceği ifade ediliyor. En güçlü ihtimal, Cirit’in seçimlere tek aday olarak girmesi ve ikinci kez Yargıtay başkanı olması. Cirit yeniden seçilmesi durumda yaş haddinden emekli olacağı 23 mart 2020'ye kadar başkanlık görevini sürdürecek.

CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955 tarihinde Balıkesir Burhaniye’de doğan Cirit,. İzmir Namık Kemal Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Şavşat’ta yedek subay olarak yaptı. Burhaniye hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Cirit; sırasıyla Hakkari, Araklı, Ahlat Hâkimliği, Zile Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, İnegöl Hakimliği, Kadıköy Hâkimliği ve Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı’na seçildi. Bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkanlığı’na seçildi. Cirit, evli ve üç çocuk babası...