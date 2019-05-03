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Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu, geçtiğimiz yıl aldatılan eşin, eşi ile birlikte olan kişiden (sevgiliden) tazminat alamayacağına karar vermişti. Kararın gerekçesinde, “Bir kişilik hakkı ihlali bulunmadıkça, salt evli bir kişiyle birlikte olmak şeklindeki eyleminden dolayı aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat istemesi mümkün değildir” görüşü yer almıştı.
SEVGİLİDEN TAZMİNAT BİTMİŞTİ
Bu kararın ardından, Yargıtay kendisine gelen tüm “sevgili tazminatı” davalarında sevgiliden tazminat alınmaması yönünde kararlara imza atmaya başladı.
YEREL MAHKEME REDDETTİ
Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi de, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun bu kararının ardından kendisine gelen bir davayı reddetti. Dava; evli kişi ile cinsel birliktelik kurup, bu birlikteliğin video kaydını çeken ve görüntülerin eşe gönderilmesi nedeniyle tazminat talebine ilişkindi.
"AŞAĞILANDIM, KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM"
Evli kadın, eşiyle cinsel birliktelik kuran kadının çektiği video görüntülerinin eline ulaşmasının ardından küçük düşürüldüğünü, davalı kadının bu davranışıyla kendisini aşağıladığını ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek manevi tazminat talebiyle dava açtı.
SEVGİLİYE TAZMİNAT DAVASI
Eşine aynı zamanda Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi’nde de “zina nedeniyle” boşanma davası açan kadın, mahkemenin verdiği kararla boşandı. Eşinden 7 bin 500 TL tazminat alarak boşanan kadın, bu kez kendisine eşiyle birlikte cinsel birliktelik kurarken çekilmiş video kaydını gönderen sevgiliye de tazminat talebiyle dava açtı.
YARGITAY, KARARI BOZDU
Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun kararına atıfta bulunarak davayı reddetti. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
"AŞAĞILANAN KADINA TAZMİNAT VERİLMELİ"
Yargıtay, “Davalının, davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabit olup, davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmeli ve bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerektiğinden bozma kararı verilmiştir” denildi. Kararda, evli kadının video kaydının gönderilmesiyle aşağılandığı ve kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu vurgulandı.
YARGITAY'IN GEREKÇESİ ŞÖYLE
İşte, Yargıtay’ın verdiği kararın gerekçesi: “Davalının, davacının resmi nikahlı eşi ile evli olduğu süre içinde cinsel birliktelik kurduğu, bu birlikteliklerine ilişkin video kaydının davacıya gönderildiği sabittir. Davalının bu eyleminin davacıyı aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığı ve kasten iletildiği kabul edilmelidir. Her ne kadar mahkemece davalının eyleminin davacının kişilik hakkına zarar verecek mahiyette olmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de, davalının söz konusu videonun davalı tarafından davacıya gönderilmesi haksız ve incitici niteliktedir. Bu nedenle, davacının kişilik değerlerinin haksız biçimde ihlal olunduğunun kabulü ile davacı yararına uygun bir tutarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı gerekçeyle manevi tazminat istemlerinin tümden reddedilmiş olması doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.”
BİR ÜYE KARARA MUHALİF KALDI
Oyçokluğuyla alınan karara Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyelerinden biri muhalif kaldı. Karşı oy yazısında “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum” denildi.
SEVGİLİYE TAZMİNATIN ÖNÜ AÇILDI
Bu kararla, evli adamla ilişki kurup bunun video kaydını evli kadına gönderen sevgilinin tazminat ödemeye mahkum olmasının önü açılmış oldu. Yerel mahkeme verdiği karara direnirse dosya Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gündemine gelecek. Genel Kurul’un vereceği karar sonrası, sevgililerin video kaydını eşlere göndermesinin tazminat gerekçesi olup olmayacağı kesinlik kazanmış olacak.
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