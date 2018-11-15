Yargıtay, ticari hayatı ve çek hamillerini yakından ilgilendiren, içtihat niteliğinde bir karara imza attı. Bölge Adliye Mahkemeleri ve Ceza Daireleri arasında verilecek olan cezada çekin düzenlendiği tarih mi, çekin bankaya ibraz edilip, arkasına ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarihin mi esas alınacağı konusu konusunda farklı kararlara imza atıyordu.
Bölge Adliye Mahkemeleri ve Ceza Daireleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla Yargıtay 19. Ceza Dairesi “Çek hamillerine verilecek ceza” için toplandı.
Daire, tüm çek sahiplerini ve ticari hayatta yer alanları yakından ilgilendirecek toplantı sonrası, çekin bankaya ibraz edilip, arkasına ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarihin esas alınması gerektiğine karar verdi.
Karşılıksız çeklerde, eskiden adli para cezası uygulanmıyordu. Ancak 9 Ağustos 2016 tarihinde yapılan değişiklikle karşılıksız çek kesenlere adli para cezası verilmesi düzenlemesi yapıldı. Yasanın çıkmasının ardından, çekin karşılıksız çıkması halinde adli para cezasının uygulanması için çekin imzalandığı tarih mi, ‘karşılıksız’ çıktığının yazıldığı tarihin mi esas alınacağı belirsiz duruma geldi.
İcra ceza mahkemelerinden ve Bölge Adliye Mahkemelerinden bu davalara ilişkin farklı kararlar çıkması üzerine Yargıtay harekete geçti.
Yargıtay 19. Ceza Dairesi, verdiği kararda, “Çek 9 Ağustos 2016 tarihinden önce bile imzalanmış olsa, bankaya yeni kanundan sonra ibraz edilip karşılığı çıkmazsa adli para cezası alır” dedi.
Kararda şöyle denildi: “09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanun’un 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı Kanun’un 5. maddesine göre; değişikliğin yürürlük tarihi öncesi düzenlenip, keşide tarihi olarak 09.08.2016 günü sonrası bir tarih yazılan çekin kanuni ibraz süresi içinde bankaya ibrazında ‘karşılıksızdır’ işlemine tabi tutulması eyleminin suç oluşturması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.”
Bu karar, binlerce çek defteri sahibini yakından ilgilendiriyor. Çeklerin karşılıksız çıkması halinde, adli para cezası verilecek tarih, çekin ‘karşılıksızdır’ ibaresinin yazıldığı tarih olarak belirlenmiş oldu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.