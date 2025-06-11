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        Haberler Bilgi Magazin YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU! Survivor kim elendi? 11 Haziran Survivor kim kazandı, yarı finale kim yükseldi, kimler finalist oldu?

        Yarı finalistler belli oldu! Survivor'da kim kazandı? 11 Haziran Survivor'da kim elendi?

        Survivor'da final için geri sayım başladı. Yarışmanın Dominik etabı sona ererken, yarışmacılar büyük final için İstanbul'a geliyor. 3 gün sürecek final etabı, İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Survivor'un yeni bölümünde ise çeyrek final heyecanı yaşandı. Canlı yayında gerçekleşecek çeyrek finalde, 4 finalistten biri Survivor hayallerine veda etti. Peki, "Survivor'da kim kazandı? 11 Haziran Survivor'da kim elendi?" İşte 11 Haziran Çarşamba Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 19:19 Güncelleme: 12.06.2025 - 00:35
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        Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren; Ayşe, Batuhan, Adem ve Volkan çeyrek finalde, yarı finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenecek çeyrek final organizasyonuna canlı yayında seyircilerde eşlik edecek. Bir yarışmacı günün sonunda elenerek Survivor'a veda etti. Peki, "Survivor kim elendi? 11 Haziran Survivor kim kazandı, kim gitti, kimler finalist oldu?" İşte detaylar...

        2

        SURVİVOR’DA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

        Survivor'da adım adım finale gidilirken, yarışmanın Dominik etabı sona erdi. 3 gün sürecek final müsabakaları, İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde canlı yayında seyirici katılımı ile gerçekleşecek.

        Survivor'un yeni bölümünde ise çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final karşılaşmasının ardından bir yarışmacı Survivor'a veda etti.

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        SURVİVOR'DA KİMLER FİNALİST OLDU?

        BATUHAN

        ADEM

        AYŞE

        VOLKAN

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek final ilk ilk etabında Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. İkili arasında oynanan oyunu Batuhan kazanarak ilk yarı finalist oldu.

        İkinci turda ise Adem ve Ayşe mücadelesi yaşandı. Adem, Ayşe karşısında 5-1'lik skorla kazanarak ikinci yarı final biletini kazanan yarışmacı oldu.

        Son turda ise Ayşe ve Volkan karşı karşıya geldi. Volkan, Ayşe karşısında 4-1 skordan geri gelerek 5-4 kazanmayı başardı.

        Bu sonuca göre Volkan üçüncü yarı finalist olurken, Ayşe Survivor'dan elenen son yarışmacı oldu.

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        SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI

        Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.

        11 Haziran bilet fiyatı 450 TL

        12 Haziran bilet fiyatı 550 TL

        13 Haziran bilet fiyatı 650 TL

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        SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 10 HAZİRAN?

        Survivor'da çeyrek final öncesinde, Sevgi Survivor'a veda eden son isim oldu.

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