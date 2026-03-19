BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı süresince her bölgede yağmur ve yer yer kar yağışları beklentisi sürüyor. Bir süredir takip ettiğimiz “bayram havası” pek değişmedi ve özellikle 19-20-21 Mart tarihlerinde kuvvetli yağış beklenen bölgelerde bu yağışlar kaydedilecek görünüyor.

Bolu yüksekleri ile Doğu Anadolu’da Erzurum çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur, Hakkari-Şırnak çevresinde yer yer kuvvetli kar yağışı ve Ardahan civarında yine yer yer kuvvetli kar görülebilir.

Bu yağışlardan Bolu çevresine düşenler kar ve karla karışık yağmur halinde bekleniyor. Yolları kapatacak düzeyde bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor, zemin kayganlığına dikkat edilmeli.