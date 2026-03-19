Yarın hava nasıl olacak? 20-21-22 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye genelinde hava durumu
Ramazan Bayramının gelmesiyle hava durumuna ilişkin tahminler de netleşti. Türkiye genelinde bayram süresince yağışlı ve serin havanın etkili olması beklenirken, bazı bölgelerde kar ve kuvvetli sağanak yağışlar öne çıkıyor. Özellikle 19-21 Mart tarihleri arasında yağışların yer yer etkisini artıracağı tahmin edilirken, büyükşehirlerde hava durumu da merak konusu oldu. Peki, bayramda hava nasıl olacak, hangi bölgelerde yağış ve soğuk hava etkili olacak? İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den detaylı hava durumu
Ramazan Bayramı öncesinde yurt genelinde hava durumuna ilişkin tahminler dikkat çekiyor. Bayram günlerinde birçok bölgede yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Özellikle Marmara ve İç Anadolu’da serin ve yağışlı hava etkili olacak. Peki, bayramda hava nasıl olacak, hangi illerde yağış bekleniyor? İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den detaylı hava durumu
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Ramazan Bayramı süresince her bölgede yağmur ve yer yer kar yağışları beklentisi sürüyor. Bir süredir takip ettiğimiz “bayram havası” pek değişmedi ve özellikle 19-20-21 Mart tarihlerinde kuvvetli yağış beklenen bölgelerde bu yağışlar kaydedilecek görünüyor.
Bolu yüksekleri ile Doğu Anadolu’da Erzurum çevrelerinde kar ve karla karışık yağmur, Hakkari-Şırnak çevresinde yer yer kuvvetli kar yağışı ve Ardahan civarında yine yer yer kuvvetli kar görülebilir.
Bu yağışlardan Bolu çevresine düşenler kar ve karla karışık yağmur halinde bekleniyor. Yolları kapatacak düzeyde bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor, zemin kayganlığına dikkat edilmeli.
20 Mart Cuma ve 21 Mart Cumartesi Akdeniz’de kuvvetli yağışlar görülebilir. Gök gürültülü ve şimşekli sağanakların olası rotası Mersin, Adana, Antakya, Hatay, Şanlıurfa çevresi olarak tahmin ediliyor. Bu alanda 23 Mart Pazartesi gününe kadar aralıklı yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise Orta Akdeniz’in ılık havası ile fazla düşmeyecek, yağışlara rağmen Anadolu’da gündüz 10 ila 15°C, gece ise 2 ila 5°C seviyesinde sıcaklıklar tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’de ise bu bayram tatili, diğer bölgelerden daha güneşli geçecek. Samsun-Artvin boyunca sıcaklıklar 10 ile 13°C arasında değişirken özellikle hafta sonu güneş de görülecek.
20-21-22 MART 2026 İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU
İstanbul’da 18 Mart Çarşamba öğleden sonra yağmur başlayabilir, Marmara’da yağmura poyrazdan esen sert rüzgar eşlik edecek. Hissedilen hava sıcaklıkları İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir çevresinde 5-6°C kadar olacaktır. Kışlık kıyafetleri giymeyi sürdürüyoruz, hatta rüzgarlı bir semtteysek atkı-bere gibi ilaveler yapmakta yarar olabilir.
İstanbul özelinde özellikle Cuma öğleden geceye kuvvetli yağabilir, Cumartesi sabah-öğlen arası da yağmur sürebilir. Ardından hava çok açılmıyor, güneşi özleyeceğimiz bir bayram süreci olacak görünüyor.
Ankara’da 19 Mart Perşembe gün içinde yağmur, 20 Mart Cuma sabah-öğlen arası geçiş yapan yağmur ve 21 Mart Cumartesi gün içinde gök gürültülü yağmur geçişleri görülebilir. Başkentteki bu olası yağışlar Eskişehir yönünde daha zayıf gerçekleşebilir, sıcaklıklar 19-20 Mart’ta 10°C civarında seyrederken 21-22 Mart Ankara ve çevresinde hava ısınarak 15°C’lere çıkabilir.
İzmir’de ve Çanakkale’nin güney kesimlerinde ise bu bayram tatili çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. İzmir’de sıcaklıklar rüzgarla birlikte düşük hissediliyor, gündüz 12-15°C arası seyrederken 20 Mart Cuma yerel olarak zayıf yağmur görülebilir. Hafta sonu ise biraz daha güneşli 2 gün geçirecek İzmir çevresinden güney kesimlere indikçe hava kapıyor. Muğla, Bodrum ve Antalya çevresinde 4 ila 6 gün süreyle hava aralıklı yağışlı olacak görünüyor. Bu kesimde sıcaklıklar 15-18°C arasında seyrediyor.
Mart ayının başından bu yana yaşanan meteorolojik kuraklık, bayram tatiline denk gelen bu yağışlı havayla değişiyor. Bugünlerde esen rüzgarlar ile soğuk ama kuru olan hava, yağmurlu ve soğuk havaya dönüyor. Bayram süresince yanımızda bir şemsiye bulundurabiliriz.
Bayram sonrası da havalarda özellikle Marmara için önemli bir değişim olmayabilir. Bu soğukça havalar İstanbul’da ay sonuna uzanabilir.