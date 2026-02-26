Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? 27 Şubat Cuma kar tatili olan illeri hangileri?
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 27 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 27 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...
Giriş: 26.02.2026 - 17:44 Güncelleme:
1
27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...
2
27 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.
3
Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir