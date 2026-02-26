Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YARIN HANGİ İLLER KAR TATİLİ? 27 Şubat Cuma okul var mı, ders yapılacak mı? Kar tatili olan iller ve ilçeler belli hangileri?

        Yarın hangi illerde okullar tatil oldu? 27 Şubat Cuma kar tatili olan illeri hangileri?

        Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, eğitim gündemini yeniden öne çıkardı. 27 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından yakından takip edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Meteoroloji'nin uyarıları ve bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası "Yarın okullar tatil mi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte 27 Şubat Cuma kar tatili olan illerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 17:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle son günlerde artan hava koşulları nedeniyle öğrenciler, öğretmenler ve veliler resmi duyuruları yakından izliyor. Valiliklerden peş peşe yapılan açıklamalar gündemi belirlerken, bazı bölgeler için tatil kararı alınması beklentiyi daha da artırdı. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte detaylar...

        2

        27 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

        Kar yağışının etkili olduğu illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler okulların tatil ediliğini duyuruyor.

        3

        Açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir

        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak