Yarın hava nasıl olacak? 12 Şubat İstanbul'da hava durumu nasıl, kar yağışı devam edecek mi?

ÇARŞAMBAYA KADAR KAR BEKLENİYOR

Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor.

Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 12 ŞUBAT 2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul yarın Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6 derece arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor.