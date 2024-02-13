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        Haberler Gündem Yarın hava nasıl olacak? 14 Şubat 2024 Çarşamba yarın İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu

        Meteoroloji 14 Şubat 2024 hava durumu raporu ile yarın hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre; yarın ülkenin genelinde yağışlı hava etkili olacak. Ege Kıyılarında rüzgar; Kuzeydoğu Anadolu da ise kar yağışı bekleniyor. İşte, güncel hava durumu ile "İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde 14 Şubat yarın hava nasıl olacak?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:29
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        Geçtiğimiz hafta pek çok ilimiz ilkbahardan kalma günler yaşamıştı. Ancak Türkiye yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Peki, yarın yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 14 Şubat 2024 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye geneli hava durumu raporu...

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        14 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

        İstanbul'da yarın yağmur yağışı etkili olacak. Megakentte hava sıcaklığı en düşük 6, en yüksek 12 derece arasında değişecek.

        Yarın Ankara'yı da yağmurlu hava bekliyor. Başkent soğuk bir gün geçirecek ve termometroler 8 dereceye kadar düşecek.

        İzmir ise yarın rüzgarlı olacak. Kent genelinde hava sıcaklığı 9 ile 17 derece arasında seyredecek.

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        TÜRİYE GENELİNDE YARIN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'nin 14 Şubat Çarşamba gününe dair yayımladığı hava durumu raporuna göre; yarın ülke genelinde yağmur yağışı hakim olacak. Ardahan'da ise kar yağışı beklenirken termometreler -4'ü kadar görecek. Öte yandan Trabzon bulutlu 22 derece ile en sıcak ilimiz olacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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