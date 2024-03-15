YARIN (16 MART CUMARTESİ) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul yarın için yağışlara ara veriyor ve bulutlu havaya geçiş yapıyor. Ancak mega kent en fazla 13 dereceye varan sıcaklıkları görebilecek.

İzmir de yağışı bırakıyor ve güneşli havaya geçiyor. Şehir alışkın olduğu gibi ılık havalara dönüyor çünkü hafta sonu İzmirlileri 17 derece sıcaklık bekliyor.

Ankara ise iki şehrin aksine yağmurlu hatta kısmen soğuk çünkü Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile 10 derece arasında olacak.