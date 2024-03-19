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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 20 Mart Çarşamba yarın İstanbul, İzmir, Ankara, Türkiye hava durumu

        Yarın hava nasıl olacak? 20 Mart Çarşamba hava durumu

        Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; Türkiye bir süre daha yağışlı havanın etkisinde kalacak ancak sıcaklıklar bahar mevsimine paralel bir şekilde seyredecek. İşte, 20 Mart Çarşamba yarın İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:09
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        "Yarın hava nasıl olacak?" sorusuna meteorolojiden yanıt geldi. Buna göre; yurt genelinde bir süre gündem yağmur ve kar yağışı olacak. İşte, 20 Mart Çarşamba yarın İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye hava durumu...

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        YARIN (20 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da Çarşamba günü hava yağmurlı olacak hatta ortalama olarak 15 derece seyreden sıcaklıklar 10 dereyece kadar düşecek.

        Ankara da yarın yağışlı olacak ve sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.

        İzmir'de de sağanak yağış bekleniyor. Ancak İzmir diğer şehirlere göre daha sıcak olacak; termometreler 15 dereyece kadar çıkacak.

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        YARIN (20 MART ÇARŞAMBA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Birkaç gündür yer yer devam eden bahar havasına, yağmur molası veriyoruz. Çarşamba günü neredeyse tüm yurtta yağış bekleniyor. Ancak Eskişehir, Bolu, Kütahya, Hakkari, Bitlis, Van, Ağrı, Erzurum, Ardahan'da kar uyarısı veriliyor.

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        METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

        Yarın meteoroloji Doğu ve Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı veriyor. Aynı uyarı, Karadeniz bölgesinden Rize, Artvin ve Bayburt için de yapılıyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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