YARIN (20 MART ÇARŞAMBA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da Çarşamba günü hava yağmurlı olacak hatta ortalama olarak 15 derece seyreden sıcaklıklar 10 dereyece kadar düşecek.

Ankara da yarın yağışlı olacak ve sıcaklıklar 4 ile 13 derece arasında değişecek.

İzmir'de de sağanak yağış bekleniyor. Ancak İzmir diğer şehirlere göre daha sıcak olacak; termometreler 15 dereyece kadar çıkacak.