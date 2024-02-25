26 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL?

İstanbul'da yarın hava yağışsız parçalı bulutlu olacak. Adeta bahardan kalma bir gün olacak Megakentte hava sıcaklığı, en yüksek 16 dereceyi görürken; en düşük 8 derece olacak.

Ankara'da da hava parçalı bulutlu olacak. Başkentte havalar ısınıyor ve yarın hava sıcaklıkları 15 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise yarın diğer iki büyükşehirin aksine sağanak yağışlı olacak. Kent genelinde hava sıcaklıklığı ise 19 dereceye kadar çıkacak.