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        Haberler Yaşam Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi gününe dikkat! 25 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Yarın hava nasıl olacak? Pazartesi gününe dikkat! 25 Mart İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu

        Meteoroloji yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken pek çok ilimiz için uyarılarda bulundu. İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilimiz için yağış uyarısı geldi. Peki yarın hava nasıl olacak? İşte MGM hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:32 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:39
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni haftaya ilişkin hava durumu uyarısı geldi. Bazı bölgelerimizin yüksek kesimlerinde yağışlı hava hakim olurken bazı bölgelerimizde güneşli hava etkisini gösteriyor. Peki yarın hava durumu nasıl?

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        HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2-6 derece artması bekleniyor.

        RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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