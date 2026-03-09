Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yarın İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! 10 Mart 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

        Yarın İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! 10 Mart 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

        İstanbul'da yarın 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, kesintinin sabah saatlerinde başlayacağını ve bölgeye göre akşam saatlerine kadar sürebileceğini duyurdu. Buna göre 10 Mart 2026 Salı günü: Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde bir süre elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, BEDAŞ'ın 10 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi detayları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'un yarın 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, sabah saatlerinde başlayacak kesintinin, bölgeye göre akşam saatlerine kadar uzayacağını belirtti. Buna göre 10 Mart 2026 tarihinde: Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy'de bir süre elektrik olmayacak. İşte, BEDAŞ 10 Mart 2026 Salı İstanbul elektrik kesintisi detayları

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        38
        39
        40
        41
        42
        43
        44
        45
        46
        47
        48
        49
        50
        51
        52
        53
        54
        55
        56
        57
        58
        59
        60
        61
        62
        63
        64
        65
        66
        67
        68
        69
        70
        71
        72
        73
        74
        75
        76
        77
        78
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları