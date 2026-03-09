Yarın İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! 10 Mart 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
İstanbul'da yarın 24 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, kesintinin sabah saatlerinde başlayacağını ve bölgeye göre akşam saatlerine kadar sürebileceğini duyurdu. Buna göre 10 Mart 2026 Salı günü: Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerinde bir süre elektrik kesintisi yaşanacak. İşte, BEDAŞ'ın 10 Mart 2026 İstanbul elektrik kesintisi detayları.
Giriş: 09.03.2026 - 14:06 Güncelleme:
