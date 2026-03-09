Yarın İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak! 10 Mart 2026 İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

İstanbul'un yarın 24 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, sabah saatlerinde başlayacak kesintinin, bölgeye göre akşam saatlerine kadar uzayacağını belirtti. Buna göre 10 Mart 2026 tarihinde: Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beşiktaş, Bayrampaşa, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy'de bir süre elektrik olmayacak. İşte, BEDAŞ 10 Mart 2026 Salı İstanbul elektrik kesintisi detayları