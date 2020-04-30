Marketler açık olacak mı? Yarın marketler saat kaça kadar açık? soruları bu gece saat 24.00'den itibaren başlayacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle gündemde. Aynı zamanda Ramazan ayının içinde olmamız nedeniyle marketler için bir düzenleme yapıldı. Peki sokağa çıkma yasağında, 1 Mayıs'ta marketler saat kaça kadar açık olacak?

1 MAYIS'TA YARIN MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 31 şehir için valiliklere gönderdiği sokağa çıkma yasağı genelgesinde, marketlerin çalışma saatleri ve günleri şu şekilde düzenlendi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.