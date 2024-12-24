Doğu Akdeniz'de Yerel Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında da yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.