Yarın okullar tatil mi? 8 Ocak 2019 Salı günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Sıkça araştırılan konu başlıklarından biri oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Samsın, Hakkari, Van, Şırnak, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Adıyaman illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte ayrıntılar...

(8 OCAK SALI 2019) YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kar uyarısı yapıldı. Öte yandan, Hakkari'de bu sabah, Muş'un batısı ve Bitlis çevrelerinde ise 8 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklediğini duyurdu. Bu bölgelerde yaşayan öğrenciler için kar tatili açıklaması Valilik tarafından bekleniyor.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? (8 OCAK)

Bugün İstanbul'da meydana gelen yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle 8 Ocak Salı günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Sorusu ile ilgili henüz İstanbul Valiliği tarafından bir açıklama gelmedi. Vali Yerlikaya tarafından duyurulduğu zaman aynı anda haber sitemizde de bulabileceksiniz.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Salı günü Ankara'da okullar tatil mi? SOrusu ile ilgili Ankara Valiliği açıklama yaparak, "Meteorolojik tespitlerin kette gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi ve Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı belirtildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman Valiliği Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir'de 8 Ocak Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu sebepten dolayı okulların bir günlüğüne tatil edilmesi söz konusu. Valilik'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

(Kar yağışı nedeniyle tatil edilen okullar Valilik'ten gelen açıklamaya göre sayfamızda olacaktır.)

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