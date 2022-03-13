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Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı?

14 Mart Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında Ege ve Akdeniz dışında tüm bölgelerimiz için kar yağışı uyarısı geldi. Peki, yarın kar beklenen illerde okullar tatil mi? Valiliklerden okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama geldi mi? İşte "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabı...

  • 01
    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun birçok bölgesi için kar yağışı uyarısı geldi. Kar yağışı uyarılarıyla birlikte yarın okulların 14 Mart Pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere okullar Valilik kararlarıyla tatil ediliyor. Peki, yarın 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi? İşte merak edilenler...
  • 02
    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

    TRABZON, SAMSUN, ORDU TATİL Mİ?

    14 Mart pazartesi yarın Trabzon, Ordu ve Samsun'da kar yağışı beleniyor. Ancak bu üç ilin valiliklerinden henüz bir açıklama gelmedi. Olası bir açıklamada kar tatili haberini sizlerle paylaşacağız.
  • 03
    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

    ERZURUM, MALATYA, VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    14 Mart pazartesi yarın Erzurum, Malatya, Van'da kar yağışı beleniyor. Ancak bu üç ilin valiliklerinden henüz bir açıklama gelmedi. Olası bir açıklamada kar tatili haberini sizlerle paylaşacağız.
  • 04
    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

    DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 14 Mart pazartesi yarın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar uyarısı geldi. Ancak okulların tatil olmasıyla ilgili herhangi resmi bir açıklama gelmedi. 
  • 05
    Yarın okullar tatil mi? Meteoroloji'den il il uyarı geldi! 14 Mart Pazartesi kar tatili var mı, Valilik açıkladı mı?

    SİVAS VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Yarın yani 14 Mart Pazartesi Sivas ve Kayseri'de okullar tatil mi? Hemen belirtelim ki Sivas ve Kayseri'de okulların tatil olup olmamasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

     

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