Yarın okullar tatil mi sorusu, bir süredir en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Ülke genelinde soğuk havalar etkisini gösterirken birçok il ve ilçe merkezinde de kar yağışı görülüyor. Bundan dolayı Valilikler ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kar tatili kararı alınıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (22 ARALIK 2021)

İlk kar tatili haberleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden geldi. Peki, hangi illerde okullar yarın tatil edildi?

İşte, kar tatili olan iller 22 Aralık 2021;