BİM 24 Nisan Cuma aktüel kataloğu yayında: Yarın BİM marketlere klima ve çadır geliyor!
BİM marketin yeni haftaya özel aktüel ürün listesi açıklandı. 24 Nisan Cuma günü itibarıyla tüm BİM mağazalarında kamp ekipmanlarından çocuk oyuncaklarına, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün tüketicilerle buluşacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftanın kataloğunda, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel kataloğu haberimizde...
BİM’in 24 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı. Yarın itibarıyla tüm BİM marketlerinde birçok farklı kategoriden ürün raflardaki yerini alacak. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında klima ve televizyon gibi beyaz eşya seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca kamp ve outdoor ürünleri de katalogda geniş yer buluyor. Portatif klima, şişme çadır, hızlı kurulum mekanizmalı çadır, katlanabilir kamp masası, şişme yatak, kamp sandalyesi, direkli kamp gölgeliği, hamak, uyku tulumu, kamp taşıma arabası, profesyonel dürbün, kamp duş ve giyinme kabini ile vakumlu çelik termos gibi birçok ürün satışa sunulacak. Bunun yanı sıra makaralı renkli şerit aydınlatıcı gibi pratik ev ürünleri de tüketicilerle buluşacak. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel broşürüne dair tüm detaylar…
24 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL
TCL 43 İnç Full HD Qled Android Tv 14.900 TL
TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL
TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC 11.750 TL
Omix O1 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 10.900 TL
Omix O1 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 8.450 TL
Powerbank 1.790 TL
Kablosuz Hoparlör 590 TL
Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL
Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL
Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL
Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL
Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL
Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL
Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL
Bulaşıklık 109 TL
Buzluk Çeşitleri 45 TL
Plastik ürün Çeşitleri 30 TL
North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL
North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL
North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL
North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL
North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL
North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL
North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL
North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL
High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL
Katlanabilir Kamp Masası 799 TL
North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL
Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL
Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL
Şişme Yastık 129 TL
North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL
Katlanabilir Kampet 2.999 TL
Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL
Cibinlikli Hamak 899 TL
Hamak 579 TL
Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL
North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL
Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL
Pilli Kafa Lambası 259 TL
Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL
Proware Kamp Lambası 199 TL
Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL
Asılabilir Kamp Işığı 249 TL
Ledli El Feneri 79 TL
Proware Alüminyum El Feneri 259 TL
Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL
Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL
Katlanır El Testeresi 159 TL
Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL
Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL
North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL
North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL
North Pacific Halat 15m 399 TL
Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL
North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL
Proware Çadır Kazığı 149 TL
Mounty Karabina Seti 119 TL
Çamaşır Askısı 12'li 159 TL
Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL
Proware Sapan 299 TL
Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL
Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL
Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL
Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL
Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL
North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL
Orcamp Kartuş Tüp 115 TL
Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL
Gaz Kartuşu 159 TL
6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL
Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL
Emaye Demlik 679 TL
Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL
Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL
Kamp İkili Sefer Tası 749 TL
Çelik Termos 829 TL
North Pacific Pipetli Termos 590 TL
Proware Kamp Sofra Seti 229 TL
Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL
Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL