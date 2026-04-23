        BİM 24 Nisan 2026 aktüel kataloğu: Bu Cuma günü BİM marketlere klima ve çadır geliyor!

        BİM 24 Nisan Cuma aktüel kataloğu yayında: Yarın BİM marketlere klima ve çadır geliyor!

        BİM marketin yeni haftaya özel aktüel ürün listesi açıklandı. 24 Nisan Cuma günü itibarıyla tüm BİM mağazalarında kamp ekipmanlarından çocuk oyuncaklarına, beyaz eşyadan mutfak gereçlerine kadar pek çok ürün tüketicilerle buluşacak. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken bu haftanın kataloğunda, farklı ihtiyaçlara hitap eden seçenekler raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel kataloğu haberimizde...

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 15:45 Güncelleme:
        BİM’in 24 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı. Yarın itibarıyla tüm BİM marketlerinde birçok farklı kategoriden ürün raflardaki yerini alacak. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında klima ve televizyon gibi beyaz eşya seçenekleri dikkat çekiyor. Ayrıca kamp ve outdoor ürünleri de katalogda geniş yer buluyor. Portatif klima, şişme çadır, hızlı kurulum mekanizmalı çadır, katlanabilir kamp masası, şişme yatak, kamp sandalyesi, direkli kamp gölgeliği, hamak, uyku tulumu, kamp taşıma arabası, profesyonel dürbün, kamp duş ve giyinme kabini ile vakumlu çelik termos gibi birçok ürün satışa sunulacak. Bunun yanı sıra makaralı renkli şerit aydınlatıcı gibi pratik ev ürünleri de tüketicilerle buluşacak. İşte BİM 24 Nisan 2026 aktüel broşürüne dair tüm detaylar…

        24 NİSAN CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        Kumtel 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        keysmart 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        FujiPlus 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        Dijitsu 12.000 BTU Inverter Klima 24.500 TL

        TCL 43 İnç Full HD Qled Android Tv 14.900 TL

        TCL 32 İnç Full HD QLed Android TV 8.990 TL

        TCL 9000 BTU Portatif Klima TAC 11.750 TL

        Omix O1 Icon Cep Telefonu 8GB/256GB 10.900 TL

        Omix O1 Neo Cep Telefonu 8GB/128GB 8.450 TL

        Powerbank 1.790 TL

        Kablosuz Hoparlör 590 TL

        Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL

        Glass in love Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 129 TL

        Glass in love Ayaklı Cam Kase / Tatlı Tabağı 3'lü 219 TL

        Glass in love Cam Şekerlik / Sunumluk 119 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1100 ml 25 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 1200 ml 30 TL

        Dondurucu Saklama Kabı 2400 ml 55 TL

        Desenli Kahve Bardağı 500 ml 20 TL

        Bulaşıklık 109 TL

        Buzluk Çeşitleri 45 TL

        Plastik ürün Çeşitleri 30 TL

        North Pacific 6 Kişilik Şişme Çadır 17.990 TL

        North Pacific 3 Kişilik Hızlı Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL

        North Pacific 3-4 Kişilik Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4 Kişilik Önü Balkonlu / Odalı Çadır 7.250 TL

        North Pacific 4 Kişilik Otomatik Çadır 1.750 TL

        North Pacific 4-5 Kişilik Çift Katmanlı Çadır 3.750 TL

        North Pacific 4-6 Kişilik Çift Katmanlı Aile Çadırı 5.299 TL

        North Pacific 8 Kişilik Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 18.990 TL

        High Peak 4 Kişilik Çift Odalı Çadır 10.900 TL

        Katlanabilir Kamp Masası 799 TL

        North Pacific Yan Masalı ve Termos Çantalı Kamp Sandalyesi 2.990 TL

        Portatif Kamp Sandalyesi 699 TL

        Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL

        Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL

        Ahşap Kollu Kamp Sandalyesi 1.229 TL

        Şişme Yastık 129 TL

        North Pacific Direkli Kamp Gölgeliği 6.790 TL

        Katlanabilir Kampet 2.999 TL

        Katlanabilir Eşya Taşıma Kutusu 1.899 TL

        Cibinlikli Hamak 899 TL

        Hamak 579 TL

        Çekici Balta ve Alet Seti 1.150 TL

        North Pacific Profesyonel Dürbün 1.559 TL

        Proware 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

        Pilli Kafa Lambası 259 TL

        Karabinalı Mıknatıslı Aydınlatma 149 TL

        Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL

        Proware Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL

        Proware Kamp Lambası 199 TL

        Kamp Asılabilir Sinek Öldürücü 559 TL

        Asılabilir Kamp Işığı 249 TL

        Ledli El Feneri 79 TL

        Proware Alüminyum El Feneri 259 TL

        Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

        Proware Telsiz Seti 2'li 1.499 TL

        Katlanır El Testeresi 159 TL

        Proware Kamp Baltası ve Testere Seti 990 TL

        Proware Makaralı Renkli Şerit Aydınlatma 679 TL

        North Pacific Çadır İpi 20m 0,4 cm 99 TL

        North Pacific Çadır İpi 10m 1 cm 199 TL

        North Pacific Halat 15m 399 TL

        Mounty Çok Amaçlı Gergi Lastiği 159 TL

        North Pacific Çok Amaçlı Gergi Lastiği 129 TL

        Proware Çadır Kazığı 149 TL

        Mounty Karabina Seti 119 TL

        Çamaşır Askısı 12'li 159 TL

        Portatif Katlanır Askı Seti 3'lü 129 TL

        Proware Sapan 299 TL

        Proware Katlanabilir Portatif Tuvalet 999 TL

        Proware Kamp Duş Seti 1.299 TL

        Mounty Solar Isınan Katlanır Su Torbası 279 TL

        Proware Katllanır Su Bidonu 179 TL

        Proware Kamp Bardak Tutucu 129 TL

        North Pacific Outdoor Dijital Kol Saati 599 TL

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,9 Litre 2.790 TL

        Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 Litre 2.990 TL

        Orcamp Kartuş Tüp 115 TL

        Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

        Gaz Kartuşu 159 TL

        6 Kanatlı Rüzgarlık 439 TL

        Pro Seramik Portatif Ocak 1.399 TL

        Emaye Demlik 679 TL

        Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL

        Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL

        Kamp İkili Sefer Tası 749 TL

        Çelik Termos 829 TL

        North Pacific Pipetli Termos 590 TL

        Proware Kamp Sofra Seti 229 TL

        Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL

        Kamp Pişirme Öncesi Yemek Hazırlama Seti 249 TL

        İstanbul Fatih'te, 4 kişilik Böcek ailesinin 'zehirlenme' iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin, aralarında otel yetkilisi ile ilaçlama firması sahibinin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. İddianamede 5 şüpheli için 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi...
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
