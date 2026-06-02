Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş YARIN SATIŞTA! ŞOK 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK Çarşamba fırsatlarında indirimli ürünler neler? ŞOK'a Klima, Çamaşır Makinesi, Ankastre Set geliyor!

        ŞOK 3 Haziran 2026 aktüel kataloğu yarın satışta! ŞOK Çarşamba fırsatlarında indirimli ürünler neler?

        ŞOK marketin 3 Haziran 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftaki kampanyada mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, temel gıda ve kişisel bakım ürünlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. Mobilya ve beyaz eşya kategorisinden teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürünün raflarda yer alacağı aktüel liste merak ediliyor. İşte ŞOK 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe özel fırsat broşüründe yer alan ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK 3 Haziran 2026 Çarşamba itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kampanyası belli oldu. Tüketicilerin yakından takip ettiği bu haftaki katalogda elektronik ürünlerden beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli seçenekler yer alıyor. Yaz mevsimi öncesi dikkat çeken ürünler arasında Samsung marka klima öne çıkarken, televizyon, vantilatör, çamaşır makinesi ve çeşitli mutfak ekipmanlarında da cazip fiyatlar raflarda yerini alacak. İşte 3 Haziran 2026 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatların detayları…

        2

        ŞOK 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Master Potato Original / Soğanlı & Ekşi Kremalı Cips (110 g) - 59,90 TL

        SuperFresh Milföy Hamuru (1000 g) - 139 TL

        Piyale Tam Buğday Unu (2 kg) - 64,90 TL

        Terem Paket Margarin (250 g) - 42,90 TL

        Coca-Cola / Coca-Cola Zero Sugar (4x1 L) - 170 TL

        Lipton Ice Tea Şeftali / Limon (4x1 L) - 150 TL

        Monster Mango-Loco (500 ml) - 49,90 TL

        Mis UHT Laktozsuz Süt (1 L) - 52,90 TL

        Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (500 g) - 179 TL

        Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir (500 g) - 105 TL

        Mis Labne (200 g) - 49,90 TL

        Mis Cool Lime (1 L) - 29,90 TL

        Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek (1 kg) - 59,90 TL

        Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (2,5 kg) - 159 TL

        Lio Salamura Siyah Zeytin (500 g) - 139 TL

        Amigo Tuzlu Fıstık (200 g) - 42,50 TL

        Amigo Siyah Tuzlu / Tuzsuz Ayçekirdeği (400 g) - 49 TL

        Ketçap Tatlı / Acılı (1000 g) - 69,90 TL

        Akşeker Dana Fermente Sucuk (220 g) - 349 TL

        Polonez Hindi Füme (2x90 g) - 64,90 TL

        Pepsi Vanilya Krema / Çilek Krema Aromalı Kola (1 L) - 44,90 TL

        Yörük Süt Ayran Aşı Sade / Kişnişli (1 kg) - 169 TL

        Fuse Tea Şeftali (2 L) - 59,90 TL

        Mis Gurme Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g) - 249 TL

        SuperFresh Pizza Üçgen Kroket (240 g) - 89,90 TL

        Pastat Pancake Pufy (150 g) - 49,90 TL

        Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği (430 g) - 69,50 TL

        Uno Çikolata Kremalı Kruvasan (240 g) - 95 TL

        Carte D'Or Classic Çeşitleri (850 ml) - 229 TL

        Algida Nogger Mini Sandwich (6'lı) - 199 TL

        Hatır Türk Kahvesi (100 g) - 79,90 TL

        Deren Premium Siyah Çay (1 kg) - 269 TL

        Nestle Nesfit Kırmızı Meyveli / Sade Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (200 g) - 65 TL

        3

        Pantene Miracle Serum Kesintsiz Nem Takviyesi Saç Kremi - 179 TL

        Elseve Glycolic Gloss/Hydra Şampuan - 179 TL

        Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 289 TL

        Tereson Terleme Önleyici - 139 TL

        Celenes Aloa Vera Yüz Temizleme Jeli - 169 TL

        Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu - 95 TL

        Neutrogena Jel Vücut Losyonu - 199 TL

        Pril Klasik Limon - 199 TL

        4

        Alpina Cam Ankastre Set - 7.999 TL

        Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü - 5.999 TL

        Aprilla Ayaklı Vantilatör Kfan-7426 - 1.099 TL

        Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - 1.699 TL

        Lusso El Blender Seti - 1.750 TL

        Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü - 1.399 TL

        Arzum AR3141 Teablend Çay Makinesi - 1.999 TL

        5

        Kumsal Tava - 349 TL

        Kumsal Derin Tencere - 599 TL

        Kumsal Kaçerola - 299 TL

        Kumsal Karnıyarık Tenceresi - 599 TL

        Cambu Borosilikat Cam Bardak 3'lü - 169 TL

        Metaltex Metal Tava Raf - 219 TL

        Matara - 129 TL

        Saklama Kabı Seti - 75 TL

        6

        Emsan Vera Düdüklü Tencere - 2.690 TL

        Emsan Emaye Büyük Sos Tavası - 399 TL

        Desenli Emaye Tencere - 499 TL

        Star Termos Renkli Cam Termos - 299 TL

        Pirge Soyacak - 199 TL

        Kapaklı Boncuk Sürahi - 100 TL

        Bambu Yuvarlak Pizza Sunum Tahtası - 199 TL

        7

        Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı - 4.490 TL

        Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü - 249 TL

        Paşabahçe Frigo Saklama Kabı - 129 TL

        4'lü Supla Çeşitleri Gümüş Renk - 199 TL

        Pötikare Lüks Masa Örtüsü - 149 TL

        Minderli Piknik Seti - 199 TL

        Pvc Masa Örtüsü - 100 TL

        8

        Grundig TKM 1342 G Tradisia Türk Kahve Makinesi - 1.999 TL

        Grundig TCM 7061 D İndüksiyonlu Türk Kahve Makinesi - 7.699 TL

        Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi - 15.999 TL

        Grundig KB422651 Kişisel Blender - 1.999 TL

        Grundig TM 4454 G Cam Hazneli Çay Makinesi - 2.999 TL

        Grundig HD 7880 Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi - 1.499 TL

        9

        Simfer 55SFSV6B 55" 4K Ultra HD Vidaa Smart LED TV - 16.999 TL

        Electrolux EW6F2282T 600 Serisi Sensicare 8 kg Çamaşır Makinesi - 19.999 TL

        Samsung DW60DG550FSR 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 21.499 TL

        Samsung AR40F12C0AM/SK 12.000 BTU Klima - 30.999 TL

        Simfer ICQN 32FS3N 32" HD LED TV - 5.999 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 30 Mayıs 2026 (Türk Kültüründe Kahvaltı Nerede?)

        Pasta göze mi hitap etmeli damağa mı? Pastacılıkta altın oran ne? İyi bir pastanın sırrı ne? Kötü pasta nasıl anlaşılır? Yeni nesil pastacılığa ilgili mi? Türk kültüründe kahvaltı nerede? Kahvaltıda nasıl fark yaratılır? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Pasta Şefi Burçin Birdane, Şef Melis ...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        Marmara Denizi'nde dev hayalet ağ!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor