ŞOK 3 Haziran 2026 aktüel kataloğu yarın satışta! ŞOK Çarşamba fırsatlarında indirimli ürünler neler?
ŞOK marketin 3 Haziran 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Bu haftaki kampanyada mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, temel gıda ve kişisel bakım ürünlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşacak. Mobilya ve beyaz eşya kategorisinden teknolojik ürünlere kadar birçok indirimli ürünün raflarda yer alacağı aktüel liste merak ediliyor. İşte ŞOK 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe özel fırsat broşüründe yer alan ürünler…
ŞOK 3 Haziran 2026 Çarşamba itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kampanyası belli oldu. Tüketicilerin yakından takip ettiği bu haftaki katalogda elektronik ürünlerden beyaz eşyalara, mutfak gereçlerinden ev yaşam ürünlerine kadar pek çok kategoride indirimli seçenekler yer alıyor. Yaz mevsimi öncesi dikkat çeken ürünler arasında Samsung marka klima öne çıkarken, televizyon, vantilatör, çamaşır makinesi ve çeşitli mutfak ekipmanlarında da cazip fiyatlar raflarda yerini alacak. İşte 3 Haziran 2026 tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsatların detayları…
ŞOK 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Master Potato Original / Soğanlı & Ekşi Kremalı Cips (110 g) - 59,90 TL
SuperFresh Milföy Hamuru (1000 g) - 139 TL
Piyale Tam Buğday Unu (2 kg) - 64,90 TL
Terem Paket Margarin (250 g) - 42,90 TL
Coca-Cola / Coca-Cola Zero Sugar (4x1 L) - 170 TL
Lipton Ice Tea Şeftali / Limon (4x1 L) - 150 TL
Monster Mango-Loco (500 ml) - 49,90 TL
Mis UHT Laktozsuz Süt (1 L) - 52,90 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri (500 g) - 179 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir (500 g) - 105 TL
Mis Labne (200 g) - 49,90 TL
Mis Cool Lime (1 L) - 29,90 TL
Anadolu Mutfağı Yeşil Mercimek (1 kg) - 59,90 TL
Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç (2,5 kg) - 159 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin (500 g) - 139 TL
Amigo Tuzlu Fıstık (200 g) - 42,50 TL
Amigo Siyah Tuzlu / Tuzsuz Ayçekirdeği (400 g) - 49 TL
Ketçap Tatlı / Acılı (1000 g) - 69,90 TL
Akşeker Dana Fermente Sucuk (220 g) - 349 TL
Polonez Hindi Füme (2x90 g) - 64,90 TL
Pepsi Vanilya Krema / Çilek Krema Aromalı Kola (1 L) - 44,90 TL
Yörük Süt Ayran Aşı Sade / Kişnişli (1 kg) - 169 TL
Fuse Tea Şeftali (2 L) - 59,90 TL
Mis Gurme Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir (600 g) - 249 TL
SuperFresh Pizza Üçgen Kroket (240 g) - 89,90 TL
Pastat Pancake Pufy (150 g) - 49,90 TL
Uno Anadolu Çok Tahıllı Tava Ekmeği (430 g) - 69,50 TL
Uno Çikolata Kremalı Kruvasan (240 g) - 95 TL
Carte D'Or Classic Çeşitleri (850 ml) - 229 TL
Algida Nogger Mini Sandwich (6'lı) - 199 TL
Hatır Türk Kahvesi (100 g) - 79,90 TL
Deren Premium Siyah Çay (1 kg) - 269 TL
Nestle Nesfit Kırmızı Meyveli / Sade Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği (200 g) - 65 TL
Pantene Miracle Serum Kesintsiz Nem Takviyesi Saç Kremi - 179 TL
Elseve Glycolic Gloss/Hydra Şampuan - 179 TL
Aptamil Çocuk Devam Sütü Çeşitleri - 289 TL
Tereson Terleme Önleyici - 139 TL
Celenes Aloa Vera Yüz Temizleme Jeli - 169 TL
Colgate Üçlü Etki Ağız Bakım Suyu - 95 TL
Neutrogena Jel Vücut Losyonu - 199 TL
Pril Klasik Limon - 199 TL
Alpina Cam Ankastre Set - 7.999 TL
Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü - 5.999 TL
Aprilla Ayaklı Vantilatör Kfan-7426 - 1.099 TL
Arzum Okka Minio Türk Kahvesi Makinesi - 1.699 TL
Lusso El Blender Seti - 1.750 TL
Arzum AR695 Peta Seramik Tabanlı Ütü - 1.399 TL
Arzum AR3141 Teablend Çay Makinesi - 1.999 TL
Kumsal Tava - 349 TL
Kumsal Derin Tencere - 599 TL
Kumsal Kaçerola - 299 TL
Kumsal Karnıyarık Tenceresi - 599 TL
Cambu Borosilikat Cam Bardak 3'lü - 169 TL
Metaltex Metal Tava Raf - 219 TL
Matara - 129 TL
Saklama Kabı Seti - 75 TL
Emsan Vera Düdüklü Tencere - 2.690 TL
Emsan Emaye Büyük Sos Tavası - 399 TL
Desenli Emaye Tencere - 499 TL
Star Termos Renkli Cam Termos - 299 TL
Pirge Soyacak - 199 TL
Kapaklı Boncuk Sürahi - 100 TL
Bambu Yuvarlak Pizza Sunum Tahtası - 199 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı - 4.490 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü - 249 TL
Paşabahçe Frigo Saklama Kabı - 129 TL
4'lü Supla Çeşitleri Gümüş Renk - 199 TL
Pötikare Lüks Masa Örtüsü - 149 TL
Minderli Piknik Seti - 199 TL
Pvc Masa Örtüsü - 100 TL
Grundig TKM 1342 G Tradisia Türk Kahve Makinesi - 1.999 TL
Grundig TCM 7061 D İndüksiyonlu Türk Kahve Makinesi - 7.699 TL
Grundig KVA 7230 Delisia Coffee Espresso Makinesi - 15.999 TL
Grundig KB422651 Kişisel Blender - 1.999 TL
Grundig TM 4454 G Cam Hazneli Çay Makinesi - 2.999 TL
Grundig HD 7880 Dokunmatik Saç Kurutma Makinesi - 1.499 TL
Simfer 55SFSV6B 55" 4K Ultra HD Vidaa Smart LED TV - 16.999 TL
Electrolux EW6F2282T 600 Serisi Sensicare 8 kg Çamaşır Makinesi - 19.999 TL
Samsung DW60DG550FSR 5 Programlı Bulaşık Makinesi - 21.499 TL
Samsung AR40F12C0AM/SK 12.000 BTU Klima - 30.999 TL
Simfer ICQN 32FS3N 32" HD LED TV - 5.999 TL