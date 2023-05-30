Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yağışların Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Manisa, Uşak, Burdur ve Isparta çevreleri ile Çanakkale, Balıkesir ve Bursa'nın güney kesimlerinde, İzmir ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.