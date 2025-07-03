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        Haberler Dünyadan Yarış tutkunu Keanu Reeves'ten Formula 1 belgeseli geliyor - magazin haberleri

        Yarış tutkunu Keanu Reeves'ten Formula 1 belgeseli geliyor

        Daha önce profesyonel yarışçı olarak direksiyona da geçen ünlü oyuncu Keanu Reeves, Cadillac'ın Formula 1 takımının kuruluşunu anlatan belgesel çekmeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 16:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:30
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        Formula 1 belgeseli çekecek
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        Otomobil yarışı tutkunu olduğu bilinen, hatta geçen yıl ekim ayında profesyonel yarışçı olarak direksiyona geçen Keanu Reeves, yarışa olan sevgisini ekrana taşımaya hazırlanıyor. 60 yaşındaki ABD'li oyuncu, Cadillac'ın Formula 1 takımının kuruluşuyla ilgili bir belgesel dizisinin sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlenecek.

        Ünlü oyuncu, geçen yıl ekim ayında ABD'nin Indiana eyaletindeki Indianapolis Motor Yarış Pisti'nde Toyota GR Kupası'nda sürücü koltuğuna geçerek yarış endüstrisindeki ilk çıkışını yaptı

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        Cadillac, 2026'da F1'deki 11'inci takım olacak. Reeves'in parçası olacağı belgesel dizi, sıfırdan bir yarış takımı kurma çabasını ve Cadillac Formula 1 Takımı'nın perde arkası hikâyesini anlatacak.

        Reeves, projeyle ilgili heyecanını, “Cadillac Formula 1 Takımı’nın hikâyesini anlatmak benim için büyük bir onur ve heyecan kaynağı. Bu belgesel serisinde izleyicilere bu yolculuğun kalbine doğru bir pencere açmak ve dünyanın en seçkin spor arenasında yer almak için nelerin gerektiğini göstermek istiyoruz" sözleriyle dile getirdi.

        Belgeselin, 2026 sezonunun Avustralya’daki açılış yarışından önce gösterilmesi planlanıyor.

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        #keanu reeves
        #formula 1
        #belgesel
        #Cadillac
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