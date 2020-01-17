Yarıyıl tatili başladı! Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen yarıyıl tatiline başladı.
Yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.
İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.
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