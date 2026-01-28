Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?

        Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022 2023 eğitim yılı takviminde yarıyıl tatili tarihleri son günlerde gündem başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise sömestr tatilinin bitiş tarihi. Mevcut resmi takvime göre yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih netleşmiş durumda. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yarıyıl tatilinin bitiş tarihi belli oldu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

        2

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. Okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.

        3

        YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?

        Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak

        Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Yasak aşk vahşetinde anne ile oğlunun ifadesi çelişti! Üçü de tutuklandı!
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Bölünmüş yollar 30 bin kilometreye ulaştı
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Berdel cinayeti! Teklifleri reddedilince vahşeti yaşattılar!
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!