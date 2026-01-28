Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2022 2023 eğitim yılı takviminde yarıyıl tatili tarihleri son günlerde gündem başlıkları arasında yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin en çok merak ettiği bir diğer konu ise sömestr tatilinin bitiş tarihi. Mevcut resmi takvime göre yarıyıl tatilinin sona ereceği tarih netleşmiş durumda. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılacak, ayın kaçında?
Yarıyıl tatilinin bitiş tarihi belli oldu. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla sona erdi. Peki Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor, hangi tarihte?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. Okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.
YARIYIL TATİLİ UZATILDI MI?
Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak
Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.