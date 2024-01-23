Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2024 okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil uzatıldı mı?

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 2024 okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil uzatıldı mı?

Okullarda birinci dönemin son ders zili 19 Ocak'ta çaldı. 20 milyonu aşkın öğrenci 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Bu esnada yarıyıl tatilinin 1 aya uzatıldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan açıklama geldi. Peki, yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman biticek, uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor? İşte, konuya dair ayrıntılar...

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15 TATİL UZAYACAK MI?

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddialarına cevap verdi. Yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verildi.