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Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, KKTC bağlantılı iki ayrı internet sitesi üzerinden ‘yasa dışı bahis’ oynatarak, kazandıkları yüklü miktardaki paraları da yurt dışına aktarıp, devleti zarara uğratan Riber Ö. liderliğinde bir çete olduğunu belirledi.
İHA'nın haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dire Başkanlığı koordinasyonunda çetenin çökertilmesi için harekete geçildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından da 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası Riber Ö. ile birlikte 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 19 Şubat’ta Adana’da 117, İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya’da da 29 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Mersin’deki bir otelde yakalanan çete lideriyle birlikte 109 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.
Öte yandan, çetenin 5 ayrı bankada bulunan ve mahkeme kararıyla bloke edilen 646 hesabından 115 bin lira nakit para daha ortaya çıktı. Operasyon esnasında evlerde yapılan aramalarda da 142 bin 500 lira paraya el konuldu. Böylelikle daha önce 278 hesapta bulunan 611 bin 500 lira ile birlikte çetenin el konulan para miktarı da 869 bin liraya yükselmiş oldu.
TATİL YAPARKEN YAKALANDI
Bu arada çete lideri Riber Ö.'nün Mersin’de bir otelde tatil yaparken yakalandığı ortaya çıktı. Riber Ö.’nün, KKTC’de kurduğu ofis üzerinden ‘yasa dışı bahis çetesi’ni yönettiği, onun Türkiye ayağındaki işlerini de Ali ve Serkan İ. kardeşlerin yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Çetenin, Türkiye’de kazandıkları parayı yurt dışına transfer etmek için 5 ayrı bankada açılan bin 520 hesap sahibi olan 400 kişiye de aylık 5 bin lira maaş bağladığı ortaya çıkmıştı. Bu hesaplardan sadece 278’indeki para hareketliliği de 30 milyon 240 bin lira olduğu tespit edildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan ‘çete lideri’ Riber Ö. ve yardımcıları olduğu öne sürülen Ali ve Serkan İ. kardeşlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi adliyeye sevk edildi. Daha önce de 76 zanlı adliyeye sevk edilmiş bunlardan 18'i tutuklanmış, 50'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 58 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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