Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Yasağa rağmen Belgrad Ormanı'nda mangal yaktılar

İstanbul Valiliği'nce İstanbul'daki ormanlara giriş çıkışlara, hatta orman alanlarının yakınlarına yaklaşmak bile yasaklandı. Belgrad Ormanı Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'nda ise araç giriş çıkışları devam ederken gelenler mangal yaktı. Sultangazi Kent Ormanı'na gelenlerse polis ve zabıta ekiplerince tek tek uyarılarak ormandan çıkarıldı.

Yasağa rağmen Belgrad Ormanı'nda mangal yaktılar
DHA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle İstanbul'da 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girişin yasak olduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, alınan kararları paylaşarak, İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır ifadelerini kullandı. Bugün itibaren uygulanan yasağa Belgrad Ormanı'nda uyulmadığı görüldü. Yasaktan haberleri olmadığını belirterek, yetkililerin onları uyarmadığını söyleyen vatandaşlar Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı'na girerek mangal yakıp semaverde çay yaptı. Belgrad Ormanı'nın çevresini dumanlar kapladı.

DİKKATLİ OLMAYA ÇALIŞIYORUZ, ATEŞİMİZİ DE İYİ SÖNDÜRDÜK

Ailesi ile Belgrad Ormanı'na gelen bir kişi Öğlen gibi geldik, içeri girerken de sorduk, bir engel yok dediler geldik. Tabii etrafta 13 ilde yangın var, oldukça dikkatli olmaya çalışıyoruz. Ateşimizi de iyi söndürdük. Gelip yasak olduğunu söyleyen olmadı. Mangal yapmadık, bir semaver yaktık, onu da kömürü boşaltıp, semaverdeki suyu ve elimizdeki suları dökerek söndürdük dedi.

ŞU ANDA SEMAVER İLE ÇAY YAPIYORUZ

Belgrad Ormanı'ndaki bir başka kişi Biz girdik içerideyiz, hala içerideyiz. Semaver ile çay yapıyoruz şu anda, biz ateşimizi söndürüyoruz. Sularla söndürüp öyle gidiyoruz. O ateşi söndürmedikleri için ormanlar yanıyor. Bize içeride bir şey diyen olmadı diye konuştu.

SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDAN TEK TEK ÇIKARILDILAR

Sultangazi Kent Ormanı ve Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan İstanbul Valiliği'nin aldığı karar sonrası polis ve zabıta ekipleri ormana gezmeye ve pikniğe gelen vatandaşları tek tek uyardı. Ormana gelenlerin çıkış yapması söylendi. Güvenlik görevlileri de orman girişlerini kapatarak yeni gelenleri içeri almadı.

PİKNİK ÖNEMLİ DEĞİL

Ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen Hasan Şaner, Haberimiz yoktu. Piknik için gelmiştik. Ülkenin durumu da ortada. Genel bir talimat geldiğini söylediler, anlık gelişen bir şey galiba. Bizim içeri girip girmememiz önemli değil. Piknik yapılıp yapılmaması çok da önemli değil şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa Valiliği'nden açıklama: Yakalanan iki terörist yangınla irtibatlı değil
GÜNDEM Valilik: O iki terörist yangınla irtibatlı değil
Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı - Haberler
GÜNDEM Açık cezaevlerindeki izin süreleri uzatıldı
KPSS ertelenir mi? 2021 KPSS ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 2021 KPSS lisans...
GÜNDEM 2021 KPSS ertelenir mi?
Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı Mohammadi ile telefonda görüştü
GÜNDEM Bakan Akar, Afganistan Savunma Bakanı ile görüştü
Bakan Koca: Manavgat'ta 1 Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarında 3 can kaybımız var
GÜNDEM "Yangın bölgesinde 4 can kaybımız var"
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu
GÜNDEM Bakan Yardımcısı İnce, yangın bölgesinde
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
GÜNDEM Hakkari'de geçici yasak
İyi ki doğdun nasıl yazılır? İyi ki doğdun yazılışı TDK: İyi ki doğdun mu, iyiki doğdun mu yazılır?
GÜNDEM İyi ki doğdun nasıl yazılır?
Enstrüman nasıl yazılır? Enstrüman ne demek? Enstrüman TDK anlamı ve doğru yazılışı
GÜNDEM Enstrüman nasıl yazılır?
Addetmek nasıl yazılır? Addetmek ne demek? Addetmek TDK anlamı ve doğru yazılışı
GÜNDEM Addetmek nasıl yazılır?