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HaberlerGündem3. SayfaKANLI İFTAR! Son dakika: Ablası "Aldattın" dedi, kardeşi, eneştesini öldürdü
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Kocaeli'nde dehşet! "Bu kadınla aldattın" cinayeti!

Kocaeli’nde, Necmi Akgüneş iftar için bir yakınının evine gitti. Akgüneş'in boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ayşe Akgüneş de aynı eve geldiğinde, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü kadınla karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ayşe Akgüneş'in kardeşi Mehmet Emin Özkar eniştesini silahla öldürdü

KANLI İFTAR! Son dakika: Ablası
Kocaeli'nde dehşet! "Bu kadınla aldattın" cinayeti!
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İHA

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak’ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı.

KENDİSİNİ ALDATTIĞI DÜŞÜNDÜĞÜ KADINLA KARŞILAŞTI

İHA'da yer alan habere göre bu sırada Necmi Akgüneş'in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş'in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş'in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı.

ENİŞTESİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Özkar (36) da tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Özkar cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Özkar, tabancasından çıkan kurşun Akgüneş’in göğsüne isabet etti.

KATİL ZANLISI VE ABLABI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Akgüneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

Katil zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş ise olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDAYDILAR

Jandarma komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Mehmet Emin Özkar ve ablası Ayşe Akgüneş, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Öte yandan, Necmi Akgüneş ve eşi Ayşe Akgüneş’in boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

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