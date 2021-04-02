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Yasak aşka baskın! Kaçarken ayağını kırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy'deki, İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti.

ODADA YAKALADI, ŞOKA GİRDİ, POLİSİ ARADI

İHA'da yer alan habere göre içeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D. isimli adamı yakaladı. Kader D.'yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi.

İKİNCİ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakola giden Murat B., Kader D.'den şikayetçi oldu.