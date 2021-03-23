Yasak Elma dizisinin 103. son bölümünde; Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Yasak Elma 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 103. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.