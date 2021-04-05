Yasak Elma dizisinin 105. son bölümünde; Şahika, Hasan Ali’nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali’yle yakınlaşmanın yollarını arar. Yasak Elma 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma 105. son bölüm özeti...

YASAK ELMA 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika, Hasan Ali’ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalışır. Ne var ki Hasan Ali’nin karnı Şahika’nın oyunlarına toktur.

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.