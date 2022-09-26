YASAK ELMA 148. BÖLÜM ÖZETİ

Doğan’ın hapisten çıkmasıyla Ender, Yıldız ve Handan endişeye kapılırlar. Doğan hapiste olduğu süreçte kendisine yapılanlar için herkese ama en çok da Yıldız’a bilenmiştir. Doğan’ın ilk hamlesi kızının velayetini almak için uğraşmak olacakken, beklenmedik bir ölüm, durumu daha da karışık hale getirir.