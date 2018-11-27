Yasak Elma 24. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Alihan, Halit ile ilgili gerçeği öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Alihan'ın bu öfkesini kullanmak isteyen Ender'den ise şaşırtıcı bir teklif geldi. Ender, Alihan'a evlilik teklifinde bulundu. Peki Alihan'ın bu teklife cevabı ne olacak? İşte Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanına ve 24. son bölümüne dair detayları...

YASAK ELMA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı, heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 25. yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberimizde olacak.

YASAK ELMA 24. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Halit’le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan’a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan’daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır.

Asuman’ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar.

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