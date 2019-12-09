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Yasak Elma 60. son bölüm! Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 60. son bölümü ile ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'nın son bölümünde, Ender Şahika'nın görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Peki, Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma

 

Yasak Elma son bölümü seyircisi ile buluştu. Yasak Elma 60. son bölümünde, Yıldız ile Halit'in arası Şahika'nın hain planları ile yeniden açılıyor. Öte yandan Ender, Şahika'nın verdiği görevleri yerine getirmeye çalışıyor.

YASAK ELMA 61. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 60. son bölümünün ardından 61. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı

YASAK ELMA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şahika şirkette kartları yeniden dağıtıyor. Leyla'yı kendisine ortak olarak şirkete alan Şahika, planını devreye sokuyor. Nadir ve Halit arasında yaşanan gerginliği fırsat bilen Şahika, Leyla'nın güzelliğini kullanıp Halit'in Leyla'ya aşık olmasını hedefliyor. Nadir'in ise Yıldız'a olan ilgisi herkes tarafından görülüyor.

Şahika'nın planları tıkır tıkır işlerken hesaba hiç katılmayan ve kendi safında zannettiği Ender'in hamlesi ise herkesi şaşırtmaya hazırlanıyor.

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