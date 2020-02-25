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Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı: Şahika, Nadir'i zehirliyor! Yasak Elma 70. son bölüm

Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Yasak Elma'da Halit için sonun başlangıcı başladı. Halit ve çocuklar ellerindeki her şeyi kaybetti. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ender'in Şahika'yı kovduğu, Şahika'nın Nadir'in kapısını çaldığı ancak Nadir'in de Şahika'dan gitmesini istediği görülüyor. Fragmanın sonunda ise Nadir'in zehirlenerek yere yığıldığı anlar yer alıyor. İşte Yasak Elma 70. son bölüm özeti ve 71. yeni bölüm fragmanı

Yasak Elma

Yasak Elma 70. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da Halit her şeyini kaybetti ve yalının kapısına kilit vuruldu. Halit en dibi görürken, Yıldız'ın elma pürelerine Amerika'dan gelen teklif yeni imparatorluğu Yıldız'ın kuracağını gösterdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında Halit ile çocukların bir gecekonundu mahallesine gittiği görülüyor. Ender'in Şahika'yı kovduğu, Şahika'nın Nadir'in kapısını çaldığı ancak Nadir'in de Şahika'dan gitmesini istediği görülüyor. Fragmanın sonunda ise Nadir'in zehirlenerek yere yığıldığı anlar yer alıyor. Yasak Elma 71. yeni bölüm fragmanı ve 70. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 

YASAK ELMA 70. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender, Halit’in Leyla’dan şüphelenmesi için elinden geleni yaparken, Şahika artık Leyla’nın işine yaramayacağını düşünüp onu gözden çıkarır.

Yıldız’ın elma pürelerine gelen teklif Yıldız’ın hayatını değiştirirken, Halit’in yaptığı yanlış hamleler imparatorluğun çöküşünü hazırlar.

 

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