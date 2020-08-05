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Yasak Elma 75. bölüm 2. fragmanı: Hapishaneye sürpriz misafir! Yasak Elma 74. bölüm

Yasak Elma 75. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Şahika ile Ender aynı koğuşta hesaplaşırken yeni bir misafirleri geliyor. İşte Yasak Elma 75. bölüm 2. fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

Yasak Elma

Yasak Elma yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Hapishanede Ender ile Şahika'nın çekişmesinesahne olacak yeni bölümlerde heyecan dorukta. Yasak Elma 75. bölüm fragmanları yayınlandı. İşte ayrıntılar...

YASAK ELMA 75. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YASAK ELMA 74. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

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