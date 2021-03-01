Yasak Elma nerede çekiliyor? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Yasak Elma, yeni sezonda da hem oyuncu kadrosu hem de hikayesindeki uçuk entrikalar nedeniyle izleyicinin ilgi odağında olacak. İşte Yasak Elma'nın çekildiği mekanlar...

YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerinde Şevval Sam ile Talat Bulut’un oynadığı Yasak Elma dizisi İstanbul’un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı’nda çekiliyor. Yasak Elma dizisi İstanbul’un fark semtlerinde de çekiliyor. Beykoz, Çubuklu’da yer alan görkemli yapının tüm haşmetiyle yer aldığı dizinin çekimleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi farklı bölgelerde devam ediyor.

Dizinin özellikle ikinci sezonunda öne çıkan mekanlardan biri olan, İstanbul Boğazı manzarası ile göz dolduran Sinan’ın evi Cihangir’de yer alıyor. Daha önce birçok dizide ekrana gelen ev, Beyoğlu sırtlarından Boğaz’ı selamlıyor. Dizide yer alan tekne sahneleri için ise Bebek Yat Marinası’nın izniyle çekimler gerçekleştiriliyor. Dizide Alaska olarak gösterilen otel sahnelerinin çekimleri de yine İstanbul’da bir otelin iç alanlarında yapılıyor. Halit Argun’un ofisi olarak kullanılan bina ise Kuruçeşme sahilde bulunuyor. Binanın enfes Kuleli manzarası bölümlerde sıklıkla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak dizideki Sinan'ın evi Cihangir bölgesinde bulunmaktadır.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.